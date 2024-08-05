



В Волжском Волгоградской области скончалась 28-летняя Виктория Чувашина, которая почти год боролась с загадочной болезнью. Печальную новость сообщили в соцсетях родные Вики, передает V102.RU. В Волжском Волгоградской области скончалась 28-летняя Виктория Чувашина, которая почти год боролась с загадочной болезнью. Печальную новость сообщили в соцсетях родные Вики, передает V102.RU.

Виктория Чувашина заболела неожиданно. Спортсменка, фитнес-тренер, поклонница здорового образа жизни стала стремительно худеть. Через какое-то время она уже не могла самостоятельно есть. Однако местные врачи долгое время не могли поставить диагноз девушке. В результате ее состояние ухудшалось. Виктория Чувашина заболела неожиданно. Спортсменка, фитнес-тренер, поклонница здорового образа жизни стала стремительно худеть. Через какое-то время она уже не могла самостоятельно есть. Однако местные врачи долгое время не могли поставить диагноз девушке. В результате ее состояние ухудшалось.

19 июля этого года Александр Бастрыкин после жалоб родных Виктории поручил волгоградским следователям провести проверку по факту оказания некачественных медицинских услуг. Девушка к тому времени весила уже 37 килограммов и была прикована к постели. Медики подозревали у нее онкологию, однако не могли установить точную локализацию опухоли. 19 июля этого года Александр Бастрыкин после жалоб родных Виктории поручил волгоградским следователям провести проверку по факту оказания некачественных медицинских услуг. Девушка к тому времени весила уже 37 килограммов и была прикована к постели. Медики подозревали у нее онкологию, однако не могли установить точную локализацию опухоли.





За два дня до того, как Александр Бастрыкин обратил внимание на эту историю, Виктория последний раз вышла на видеосвязь в соцсетях. Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал и помогал деньгами на лечение. Девушку обследовали и в московской клинике, но там ей стало хуже. Спасти ее уже не удалось. За два дня до того, как Александр Бастрыкин обратил внимание на эту историю, Виктория последний раз вышла на видеосвязь в соцсетях. Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал и помогал деньгами на лечение. Девушку обследовали и в московской клинике, но там ей стало хуже. Спасти ее уже не удалось.

Друзья и знакомые Виктории со слезами на глазах встретили эту печальную новость. Друзья и знакомые Виктории со слезами на глазах встретили эту печальную новость.

- Она навсегда останется в нашей памяти красивой, сильной и мужественной. Вика была образцом для подражания. Смотрим сейчас ее фотографии и плачем. Ее спортивные способности поражали воображение. Теперь она парит над нами. Мы ее никогда не забудем, - делятся волжане в соцсетях. - делятся волжане в соцсетях.

Прощание с Викторией пройдет в среду, 7 августа, в 13 часов. Отпевание состоится в зале прощания храма Св. Новомучеников города Волжского. Прощание с Викторией пройдет в среду, 7 августа, в 13 часов. Отпевание состоится в зале прощания храма Св. Новомучеников города Волжского.

Фото Виктория Чувашина/VK.com