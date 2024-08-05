Общество 05.08.2024 14:53
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05.08.2024 14:53
В Волжском Волгоградской области скончалась 28-летняя Виктория Чувашина, которая почти год боролась с загадочной болезнью. Печальную новость сообщили в соцсетях родные Вики, передает V102.RU.
Виктория Чувашина заболела неожиданно. Спортсменка, фитнес-тренер, поклонница здорового образа жизни стала стремительно худеть. Через какое-то время она уже не могла самостоятельно есть. Однако местные врачи долгое время не могли поставить диагноз девушке. В результате ее состояние ухудшалось.
19 июля этого года Александр Бастрыкин после жалоб родных Виктории поручил волгоградским следователям провести проверку по факту оказания некачественных медицинских услуг. Девушка к тому времени весила уже 37 килограммов и была прикована к постели. Медики подозревали у нее онкологию, однако не могли установить точную локализацию опухоли.
За два дня до того, как Александр Бастрыкин обратил внимание на эту историю, Виктория последний раз вышла на видеосвязь в соцсетях. Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал и помогал деньгами на лечение. Девушку обследовали и в московской клинике, но там ей стало хуже. Спасти ее уже не удалось.
Друзья и знакомые Виктории со слезами на глазах встретили эту печальную новость.
- Она навсегда останется в нашей памяти красивой, сильной и мужественной. Вика была образцом для подражания. Смотрим сейчас ее фотографии и плачем. Ее спортивные способности поражали воображение. Теперь она парит над нами. Мы ее никогда не забудем, - делятся волжане в соцсетях.
Прощание с Викторией пройдет в среду, 7 августа, в 13 часов. Отпевание состоится в зале прощания храма Св. Новомучеников города Волжского.
Фото Виктория Чувашина/VK.com
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