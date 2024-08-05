



В предстоящий учебный год Волгоградская область войдёт, существенно нарастив возможности образовательных учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102», в регионе с 1 сентября заработают две новые школы, а также три кванториума и 72 «Точки роста», 17 классов БПЛА. Подготовке школ и всей сопутствующей инфраструктуры к приёму учеников 5 августа было посвящено оперативное совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова.

- Необходимо в плановые сроки завершить все ремонтные работы на объектах образовательных учреждений, на пришкольных и прилегающих территориях, дорожно-транспортной инфраструктуре. Подготовить к открытию и началу занятий в новом учебном году две новые школы в городе Волгограде; три новых школьных «Кванториума»; 72 центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» в сельских школах, которые предоставят детям и подросткам возможность получать новые знания и навыки; а также открыть в 17 школах региона специализированные классы и кружки по обучению работе с беспилотными летательными аппаратами. Средства на эти цели предусмотрены в полном объеме, - подчеркнул глава региона.

Также Андрей Бочаров поручил руководителям всех уровней в течение августа завершить поставку в школы учеников и пособий, проверить их антитеррористическую и противопожарную защищённость учреждений, а также оснащение пищеблоков всем необходимым оборудованием.

Кроме того, отдельно глава региона потребовал наладить регулярный мониторинг стоимости школьной формы и прочих учебных принадлежностей.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области