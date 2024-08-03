Быковские фермеры подсчитывают убытки от града, который прошел 30 июля. Как рассказал начальник отдела по сельскому хозяйству администрации Быковского района Волгоградской области Сергей Шипаев, на 1 августа известно о 300 гектарах посевов овощей и бахчей, которые серьезно пострадали от стихии.
В настоящее время работает межведомственная рабочая группа, она проводит обследование полей с сельхозкультурами. Полный ущерб от стихии еще предстоит определить. Но уже сейчас известно о том, что в меньшей степени повреждены бахчевые, в большей – перец, баклажаны, томаты и лук.
Напомним,
как ранее сообщало V102.RU? убийственный град нанес ущерб бахчевым в Быковском и Николаевском районах. По данным администрации Волгоградской области, непогода затронула около 55 гектаров, это всего 0,55% от общей площади, отведенной под бахчевые в регионе.
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