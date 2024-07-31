На волгоградских бахчах оценивают ущерб после губительного града





В Волгоградской области межведомственная группа выехала на бахчи, где накануне, 30 июля, сильнейший град побил урожай. Специалисты еще проводят обследование полей, однако убеждены, что осадки повредили незначительную часть арбузов.

– На сегодняшний день известно, что в Быковском и Николаевском районах непогода затронула порядка 55 га с бахчевыми культурами — 0,55% от общей площади, – утверждают в профильном комитете администрации региона. – Степень повреждения и нанесенный вред растениям и плодам на этих участках ещё предстоит определить.

Всего на территории Волгоградской области посевные площади бахчевых культур в этом году составили порядка 10 тысяч гектар. Как заверили специалисты, такой объем в два раза превосходит собственные потребности региона.

Напомним, 30 июля убийственный град побил посадки арбузов в поселке Солодушино в Николаевском районе. Размер града был до того велик, что и самим агрономам пришлось спасаться под навесами.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU