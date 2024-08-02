Общество

Андрей Бочаров вручил ордена и медали 20 выдающимся волгоградцам

Общество 02.08.2024 14:37
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02.08.2024 14:37


2 августа в Волгоградской области в Зале воинской и трудовой славы состоялась торжественная церемония награждения 20 выдающихся жителей региона. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Андрей Бочаров вручил ордена и медали представителям агропредприятий, руководителям и работникам сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, нотариата, статучета, общественным деятелям, государственным служащим, а также двум многодетным семейным парам.

- Вы, представители самых разных профессий, обладаете большой созидательной силой. Ваши трудовые, профессиональные, общественные и личные достижения являются важным, весомым и очень значимым вкладом в социально-экономическое развитие Волгоградской области и всей нашей страны, - приводит слова главы региона пресс-служба администрации Волгоградской области.


В рамках мероприятия семья из хутора Крутинский городского округа Михайловка, Николай и Елена Гоголевы, воспитывающие пятерых дочерей и трёх сыновей, были удостоены ордена «Родительская слава». Медалью этого же ордена награждены Сергей и Татьяна Шехановы из Котельниковского района.

Обращаясь к супругам, Андрей Бочаров отметил непростую родительскую долю, особую роль и ответственность семей в деле воспитания будущих поколений волгоградцев.

Пятеро работников сельскохозяйственной отрасли были отмечены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Также руководитель региона наградил ряд областных деятелей медалями: «За труды по сельскому хозяйству», «За заслуги перед Волгоградской областью», медалью «Мир. Дружба. Согласие».

Председатель сельскохозяйственного кооператива Владимир Харитонов удостоен знака «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Заведующий отделением клиники ВолгГМУ представлен к званию «Заслуженный врач Российской Федерации». Директор центра соцзащиты по Октябрьскому району Любовь Гладкова награждена знаком «Почетный работник социальной сферы Волгоградской области».


Кроме того, за добросовестную работу грамотами и благодарностями президента Российской Федерации, благодарностью министра экономического развития Российской Федерации, награждены ещё четверо жителей региона.

- Сегодня вы и ваши трудовые коллективы — участники и творцы великой истории нашей страны, Волгоградской области. Ваша профессиональная энергия, самоотверженный труд и преданность выбранному делу укрепляют мощь и независимость России, преумножают уникальное наследие, созданное всеми поколениями жителей нашего Отечества, - подчеркнул губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

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