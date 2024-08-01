В Волгограде из-за аварии на сетях сократили маршрут трамвая №2

Происшествия 01.08.2024 08:00
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01.08.2024 08:00
В Волгограде временно изменен маршрут движения трамвая №2. Причиной стала авария на объекте электросетевого хозяйства, из-за чего было приостановлено электроснабжение тяговых подстанций, обеспечивающих питание электротранспорта в Дзержинском районе Волгограда.
Как пояснили V102.RU в администрации Волгограда, ремонтным бригадам АО «ЭлектроТранспорт Плюс» путем переключения на резервные линии удалось восстановить движение всех маршрутов, кроме тех, чьей конечной остановкой является «Школа №36». Поэтому временно движение по ул. Ангарской осуществляется до депо №2.
На время восстановительных работ трамвайные маршруты в границах «Завод «Ахтуба» - «36-я школа» заменены автобусным сообщением. С 6.00 1 августа на бесплатном компенсационном маршруте №2 работают микроавтобусы с интервалом порядка 5–7 минут.
После устранения технологического нарушения работа трамвайных маршрутов будет восстановлена в штатном режиме, добавили в мэрии.
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