На севере Волгограда «ГАЗель» вылетела на обочину: видео

В Тракторозаводском районе Волгограда «ГАЗель» вылетела на обочину и столкнулась со столбом . Как сообщает V102.RU, авария произошла сегодня, 28 июля, напротив дома №15 по улице Ополченская. Кадрами с места ДТП поделились автомобилисты в местных телеграм-каналах.
По словам очевидцев, фургон двигался со стороны остановки «Старт». Водитель на большой скорости вылетел на обочину и столкнулся со столбом освещения. От сильного удара кабина автомобиля сильно деформировалась.
Видео: Жесть Волгограда / Telegram