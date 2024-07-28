На севере Волгограда «ГАЗель» вылетела на обочину: видео





В Тракторозаводском районе Волгограда «ГАЗель» вылетела на обочину и столкнулась со столбом . Как сообщает V102.RU, авария произошла сегодня, 28 июля, напротив дома №15 по улице Ополченская. Кадрами с места ДТП поделились автомобилисты в местных телеграм-каналах.





По словам очевидцев, фургон двигался со стороны остановки «Старт». Водитель на большой скорости вылетел на обочину и столкнулся со столбом освещения. От сильного удара кабина автомобиля сильно деформировалась.

Видео: Жесть Волгограда / Telegram