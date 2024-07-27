В День ВМФ Волгоград и область ждет жара до +34º

В последнее воскресенье июля жители Волгограда и области, как и все россияне, будут отмечать День ВМФ. Синоптики прогнозируют завтра жаркую и сухую погоду.

— По области в воскресенье осадки маловероятны. Ветер северо-западного направления 8-13 м/с. Ночью +15...+20º, при прояснении температура опустится до +10º, в дневные часы воздух прогреется до +29...+34º, — рассказали V102.RU в региональном ЦГМС.

В Волгограде 28 июля выдастся облачная с прояснениями погода без существенных осадков.

— Ветер северо-западный со скоростью 8-13 м/с. В ночные часы столбики термометров покажут по городу +16…+18º, после обеда в областном центре температура составит +30...+32º, — добавили в Волгоградском гидрометцентре.

Напомним, новая неделя встретит волгоградцев пеклом и дождями.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»