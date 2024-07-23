Происшествия

В Волжском силовики устроили облаву на нелегалов

Происшествия 23.07.2024 16:24
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23.07.2024 16:24


В Волжском Волгоградской области сегодня, 23 июля, полиция совместно с сотрудниками регионального УФСБ искали нелегальных мигрантов. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в рейде приняли участие сотрудники подразделений полиции по вопросам миграции, Госавтоинспекции и участковые. 



По результатам рейда в отношении иностранных граждан возбуждено 10 административных дел, в том числе по нарушениям, предусматривающим выдворение за пределы РФ. Кроме того, сотрудниками ГАИ пресечены ряд различных нарушений ПДД.

- Во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ осуществлена проверка в отношении иностранных граждан, занятых на сезонных работах на сельхозугодиях, объектах строительства, торговли, а также местам жительства, садоводческих обществах, - уточнили в ведомстве. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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