В Волжском силовики устроили облаву на нелегалов





В Волжском Волгоградской области сегодня, 23 июля, полиция совместно с сотрудниками регионального УФСБ искали нелегальных мигрантов. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в рейде приняли участие сотрудники подразделений полиции по вопросам миграции, Госавтоинспекции и участковые.





По результатам рейда в отношении иностранных граждан возбуждено 10 административных дел, в том числе по нарушениям, предусматривающим выдворение за пределы РФ. Кроме того, сотрудниками ГАИ пресечены ряд различных нарушений ПДД.

- Во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ осуществлена проверка в отношении иностранных граждан, занятых на сезонных работах на сельхозугодиях, объектах строительства, торговли, а также местам жительства, садоводческих обществах, - уточнили в ведомстве.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области