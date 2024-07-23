В Волгоградской области прокуратура продолжает выявлять предприимчивых женщин, за деньги помогающих мигрантам получить российский паспорт в упрощённом порядке. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз в восьмерых иностранцах признала отцов своих детей жительница Волжского.

- В 2021 году 42-летняя жительница г. Волжского за 40 тыс. рублей совместно с другими лицами содействовала восьми иностранным гражданам в незаконном получении в упрощенном порядке вида на жительство на территории Российской Федерации. Для этого с согласия женщины иностранцами установлено фиктивное отцовство в отношении восьми ее детей, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По требованию надзорного органа Ленинский районный суд признал недействительной соответствующую актовую запись. Кроме того, результаты проверки прокуратуры легли в основу уголовного дела, возбужденного против предприимчивой женщины.

Отметим, за организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору волжанке грозит до 7 лет тюрьмы. Ранее редакция уже сообщала, что по этой же схеме жительница Волгограда помогла двум мигрантам обзавестись российским гражданством.

Фото из архива ИА «Высота 102»