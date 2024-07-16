Волгоградка с сожителем и двумя мигрантами сообразили детей на троих





В Кировском районе Волгограда прокуратура передала следователям результаты проверки в отношении местной жительницы. Как сообщает ИА «Высота 102», 34-летняя женщина помогла двум гражданам Таджикистана незаконно получить гражданство по упрощённой схеме.

- В 2021 году 34-летняя местная жительница за 30 тыс. рублей по инициативе сожителя содействовала двум гражданам Республики Таджикистан в незаконном получении в упрощенном порядке вида на жительство на территории Российской Федерации. Для этого с согласия женщины установлено фиктивное отцовство иностранных граждан в отношении ее детей, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, на сегодняшний день Кировский районный суд по иску прокуратуры аннулировал актовые записи об отцовстве. Кроме того, материалы проверки легли в основу уголовного дела. За организацию незаконной миграции волгоградке грозит до 7 лет тюрьмы.

Фото из архива ИА «Высота 102»