Домашний матч «Ротора» против «Торпедо» собрал более 19 тысяч болельщиков





Более 19 тысяч болельщиков пришли на «Волгоград Арену» , чтобы посмотреть первый домашний матч «Ротора» в Первой лиге против «Торпедо», сообщает V102.RU. На трибунах присутствуют 19 109 зрителей.

К данной минуте волгоградский «Ротор» уступает московскому «Торпедо» со счетом 0:1. Волгоградские болельщики с помощью кричалок и аплодисментов гонят свою команду вперед.

Напомним, первая домашняя игра в сезоне обещала быть интересной и непростой. Ожидалось, что посещаемость игры будет высокой. Так, к примеру, В 2019 году матч между командами посетили 36219 человек — он вошел в ТОП-3 по посещаемости за всю историю Первой лиги.