На улице Землячки завершаются работы по реконструкции теплосетей





Очередной этап работ по реконструкции наземной тепловой сети по улице Землячки в Волгограде находится в финальной стадии. Специалисты приступают к стыковке обновленных участков трубопровода. В ходе работ обеспечено надежное укрепление из фундаментных блоков для предотвращения усадки грунта. Отметим, что преимуществом строительства сетей надземным способом является более легкий доступ для проведения профилактических и восстановительных работ.

— В процессе эксплуатации каждая стойка будет испытывать нагрузку порядка 7 тонн, поэтому для предотвращения усадки грунта было принято решение ставить опору новых фундаментных блоков на крепкий усаженный грунт старой тепловой камеры, — пояснили в «Концессиях теплоснабжения».

По словам специалистов, прошедший отопительный период доказал своевременность принятого решения о масштабной реконструкции тепломагистрали в этом районе. Так, если в прошлые годы в течение зимы на теплотрассе регулярно фиксировались порывы, то в последние два года тепло подавалось в дома потребителей стабильно.

– Замена теплосети по улице Землячки проходит в рамках инвестиционной и ремонтной программ . Обновленный участок составляет более 300 метров. Реконструкция тепловой магистрали в разы увеличит качество подачи ресурса в 164 жилых дома (это более 50 тысяч жителей), 14 детских садов, 3 лечебных заведения и 13 школ, — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации ООО «Концессии теплоснабжения» Александр Рыкалин.

Новые участки трубопровода выполнены из высокопрочной стали и прошли строгий контроль на соответствие заявленным эксплуатационным характеристикам. Прочность готовой конструкции проверят с помощью гидравлических испытаний, после чего будет проведен комплекс мер по изоляции трубопровода и благоустройству территории.

Напомним, масштабное обновление тепломагистрали по ул. Землячки стартовало в 2019 году – за этот период на данной сети выполнена замена 1200 погонных метров трубопровода диаметром 800 мм, при этом один из участков новой сети проложен под трамвайными путями. Помимо этого, в прошлом году специалисты ресурсоснабжающей организации заменили 260 погонных метров трубопровода диаметром 1000 мм по ул. Землячки, 7 на территории моторного завода – это самый большой диаметр трубы, использующейся в Волгограде в системе теплоснабжения.

Фото: «Концессии теплоснабжения»