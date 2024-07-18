Общество

Память фронтовика и почетного гражданина Максима Загорулько увековечат в Волгограде

Общество 18.07.2024 19:13
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18.07.2024 19:13


В Волгограде на фасаде дома №26 по улице Мира, где проживал фронтовик, почетный гражданин города-героя, ученый, создатель и первый ректор ВолГУ Максим Матвеевич Загорулько установят мемориальную табличку. Как сообщает V102.RU, открытие памятного знака планируется в день рождения фронтовика - 23 августа ему бы исполнилось 100 лет. Соответствующий проект депутаты Волгоградской гордумы готовы принять на ближайшем заседании. 

Документ разработан на основании протокола комиссии по рассмотрению материалов об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций по ходатайствам ВолГУ, администрации Центрального района и Совета почетных граждан.  

Справка. Максим Матвеевич Загорулько родился 23 августа 1924 года в Краснодарском крае. Участвовал в Великой Отечественной и советско-японской войнах, защищал Сталинград. За боевые заслуги отмечен орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», медалью Жукова и другими.

В 1962 году Максим Загорулько возглавил кафедру политэкономии в Волгоградском политехническом институте. С 1971 года стал ректором Волгоградского государственного педагогического института. Стоял у истоков создания в Волгограде университета, а в 1980-м был назначен первым ректором ВолГУ. В Советском районе Волгограда в его честь названа новая улица, которая находится недалеко от университета.

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