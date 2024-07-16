Общество

В Урюпинске потушили условный пожар на нефтебазе

Общество 16.07.2024 17:44
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16.07.2024 17:44


В Урюпинске Волгоградской области сотрудники МЧС в ходе учения отработали условное тушение пожара на нефтебазе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, в учениях было задействовано 22 человека и 5 единиц техники. 

По легенде, возгорание произошло вследствие разгерметизации одного из резервуаров на территории нефтебазы, которое привело к розливу топлива и пожару. В связи с этим появилась угроза возгорания соседних резервуаров. 


- Основной целью таких учений является проверка действий и готовность личного состава всех видов пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований к совместной и слаженной ликвидации пожаров на складах нефти и нефтепродуктов, - добавили в пресс-службе регионального главка. 

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области 

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