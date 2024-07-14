Общество

РПН: в Камышине все четыре официальных пляжа работают без санэпидзаключений

Общество 14.07.2024 21:34
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14.07.2024 21:34


В Камышине Волгоградской области стали известны подробности ситуации, сложившейся с официальными городскими пляжами. Как удалось выяснить журналистам ИА «Высота 102», зоны отдыха были открыты месяц назад по ошибке, не пройдя обязательную проверку Роспотребнадзора.

Напомним, на территории районного центра первыми в регионе заработали сразу четыре места отдыха у воды, однако вскоре выяснилось, что эти площадки отсутствуют в перечне мест для купания, опубликованном Роспотребнадзором.

По информации надзорного ведомства, пляжи в Камышине не имеют актуальных санитарно-эпидемиологических заключений.

- Санитарно-эпидемиологические заключения на 4 пляжа в г. Камышин выданы на соответствие требований СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.7.1287-03, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 42-128-4690-88, которые в настоящее время утратили силу и санитарно-эпидемиологические заключения недействительны, - прокомментировали ситуацию в Роспотребнадзоре.

При этом эксперты подчёркивают, что наличие санитарно-эпидемиологического заключения – одно из обязательных требований для использования водного объекта или его части в рекреационных целях.

Отметим, ранее редакция ИА «Высота 102» уже сообщала, что к середине лета в Волгоградской области открылись лишь два официальных пляжа. При этом, по оценке Роспотребнадзора, львиная доля неофициальных пляжей, действующих на территории региона, не отвечает требованиям безопасности.

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