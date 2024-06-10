В списке не значатся: в Камышине откроют четыре городских пляжа





В администрации Камышина назвали недоразумением отсутствие четырех городских пляжей в списке официальных мест для купания граждан, опубликованном Роспотребнадзором по Волгоградской области 10 июня. Как сообщает ИА «Высота 102», купальный сезон в городе начнется, как и было запланировано, с 15 июня.

– Все четыре пляжа уже сейчас готовы принять отдыхающих. На текущий момент практически все площадки получили разрешение от спасателей. При этом три пляжа «Панорама», «Гремячий» и «Шарт» имеют бессрочное разрешение от Роспотребнадзора. В свою очередь, «Центральный городской пляж» завершает прохождение соответствующих процедур. Рассчитываем, что все документы будут получены в назначенный срок, – рассказали редакции в пресс-службе администрации Камышина.

Отметим, 10 июня управление Роспотребнадзора опубликовало информацию, согласно которой во всей Волгоградской области идёт подготовка лишь 10 официальных пляжей. При этом количество муниципалитетов, ранее заявлявших о подготовке официальных мест для купания, было на порядок выше количества, фигурирующего в информации надзорного органа.