Первый пошел? В Волгоградской области готовятся открыть купальный сезон с 15 июня





В Камышине завершается подготовка городских пляжей к приему отдыхающих. Как сообщает ИА «Высота 102», в планах муниципалитета официально открыть купальный сезон уже с 15 июня. На текущий момент власти ожидают результаты экспертизы безопасности мест отдыха, подготавливаемой специалистами Государственной инспекции маломерных судов.

В 2024 году в случае одобрения специалистами в Камышине традиционно откроются четыре городских пляжа: «Панорама», «Гремячий», «Шарт» и «Центральный городской пляж». Все они расположены на реке Камышинке и оборудованы спасательными постами и пунктами для оказания первой медицинской помощи.

Отметим, как ранее сообщало ИА «Высота 102», администрация Волжского еще в начале мая провела отбор специализированной организации, которой предстоит благоустроить центральный городской пляж. По информации местных властей здесь купальный сезон должен стартовать до 18 июня.

О подготовке пляжей на территории Волгограда информация в открытом доступе отсутствует.