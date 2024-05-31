Общество

Первый пошел? В Волгоградской области готовятся открыть купальный сезон с 15 июня

Общество 31.05.2024 07:04
0
31.05.2024 07:04


В Камышине завершается подготовка городских пляжей к приему отдыхающих. Как сообщает ИА «Высота 102», в планах муниципалитета официально открыть купальный сезон уже с 15 июня. На текущий момент власти ожидают результаты экспертизы безопасности мест отдыха, подготавливаемой специалистами Государственной инспекции маломерных судов.

В 2024 году в случае одобрения специалистами в Камышине традиционно откроются четыре городских пляжа: «Панорама», «Гремячий», «Шарт» и «Центральный городской пляж». Все они расположены на реке Камышинке и оборудованы спасательными постами и пунктами для оказания первой медицинской помощи.

Отметим, как ранее сообщало ИА «Высота 102»,  администрация Волжского еще в начале мая провела отбор специализированной организации, которой предстоит благоустроить центральный городской пляж. По информации местных властей здесь купальный сезон должен стартовать до 18 июня.

О подготовке пляжей на территории Волгограда информация в открытом доступе отсутствует.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.05.2024 08:22
Общество 31.05.2024 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2024 07:46
Общество 31.05.2024 07:46
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 21:19
Общество 30.05.2024 21:19
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 21:12
Общество 30.05.2024 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 19:34
Общество 30.05.2024 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 19:04
Общество 30.05.2024 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 18:19
Общество 30.05.2024 18:19
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 17:33
Общество 30.05.2024 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 16:03 Реклама
Общество 30.05.2024 16:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.05.2024 15:19
Общество 30.05.2024 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 14:42
Общество 30.05.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 14:14
Общество 30.05.2024 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 14:10
Общество 30.05.2024 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.05.2024 13:49
Общество 30.05.2024 13:49
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 13:31
Общество 30.05.2024 13:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:22
«Она в Волгограде священная?»: сетевики задрали ценники на говядину до немыслимой высотыСмотреть фотографии
07:46
Волгоградские отельеры массово избавляются от гостиничного бизнесаСмотреть фотографии
07:04
Первый пошел? В Волгоградской области готовятся открыть купальный сезон с 15 июняСмотреть фотографии
21:43
В Волгограде подростки на мотоцикле вновь угодили под колёса легковушкиСмотреть фотографии
21:19
Пыль степей Казахстана зацепила 30 мая ВолгоградСмотреть фотографии
21:12
В Волгоградской области готовятся запустить карту жителя регионаСмотреть фотографии
20:45
В школе Волжского 10-летнему ребенку вырвало дверью часть рукиСмотреть фотографии
20:16
Волгоградца оштрафовали на тысячу рублей за тату с нацистской символикойСмотреть фотографии
20:03
Волгоградский болельщик на велосипеде отправился поддержать «Ротор» на выездеСмотреть фотографии
19:34
Возле «Волгоград Арены» вспахали пути линии скоростного трамваяСмотреть фотографии
19:05
Скандально известный мебельщик Алхутов откупился от обманутых волгоградцевСмотреть фотографии
19:04
Запорную арматуру заменят коммунальщики на сетях сразу в двух районах ВолгоградаСмотреть фотографии
18:19
В Волгоградской области почти 2 млрд направят на ремонт дорог в 15 районахСмотреть фотографии
17:33
В Волгограде трепавшая нервы жильцам УК-банкрот задолжала 28 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:19
Ставропольца осудили за производство 17 кг мефедрона под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:03
В Волгограде подвели итоги в организации школьного питанияСмотреть фотографии
15:48
Главой Быковского района переизбран Александр РычаговСмотреть фотографии
15:19
Директор ЦПКиО рискнул самыми смелыми и легкими сотрудниками паркаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
В Волгограде на видео попало жуткое ДТП у городской администрацииСмотреть фотографии
14:53
Волжанка инвестировала более 3 млн рублей в карман мошенникуСмотреть фотографии
14:44
В Волгограде пролетевшая на красный свет фура оставила мокрый след и разбитую легковушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
Александр Бастрыкин взял на контроль расселение «аварийки» под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:14
«Ждать трагедии, как в Петербурге?»: в Волгограде снова будут судить коммерсанта после ДТП с маршруткой №4Смотреть фотографии
14:10
ЕР направит на рассмотрение в правительство инициативы по нацпроекту «Семья»Смотреть фотографии
13:49
В Волгоградской области лето начнется с магнитной буриСмотреть фотографии
13:47
Водитель «Лады» погиб в страшном ДТП с автогрейдером в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:31
В Волгоградской области 31 мая взвоют сиреныСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде 12-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркойСмотреть фотографии
13:20
Компания 15-летних подростков разбилась на иномарке в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:43
За неделю картофель подорожал в Волгоградской области почти на 25%Смотреть фотографии
 