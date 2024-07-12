Спикер Волгоградской облдумы обогнал участников велозабега





Участники акции «Из Сталинграда в Ленинград: дорога памяти длиною в 80 лет» сегодня, 12 июля, прибыли в поселок Грибановский Воронежской области, где их встретили председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин и глава администрации Грибановского муниципального района Воронежской области Михаил Тарасов. Как рассказали V102.RU в регпарламенте, Грибановский район – родина 20 Героев Советского Союза и пяти полных кавалеров орденов Славы. Их имена высечены на табличках мемориала «Аллея славы», который был открыт в поселке в год 60-летия Великой Победы. К подножию монумента сегодня возложили цветы спикер облдумы Александр Блошкин и участники акции-велопробега «Из Сталинграда в Ленинград: дорога памяти длиною в 80 лет». Участники акции «Из Сталинграда в Ленинград: дорога памяти длиною в 80 лет» сегодня, 12 июля, прибыли в поселок Грибановский Воронежской области, где их встретили председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин и глава администрации Грибановского муниципального района Воронежской области Михаил Тарасов. Как рассказали V102.RU в регпарламенте, Грибановский район – родина 20 Героев Советского Союза и пяти полных кавалеров орденов Славы. Их имена высечены на табличках мемориала «Аллея славы», который был открыт в поселке в год 60-летия Великой Победы. К подножию монумента сегодня возложили цветы спикер облдумы Александр Блошкин и участники акции-велопробега «Из Сталинграда в Ленинград: дорога памяти длиною в 80 лет».





Затем в здании администрации Грибановского муниципального района состоялась рабочая встреча делегации Волгоградской областной думы с коллегами из Воронежской области. Участники обсудили в том числе вопросы развития муниципальных образований и органов местного самоуправления. Затем в здании администрации Грибановского муниципального района состоялась рабочая встреча делегации Волгоградской областной думы с коллегами из Воронежской области. Участники обсудили в том числе вопросы развития муниципальных образований и органов местного самоуправления.





Напомним, участники проекта «Из Сталинграда в Ленинград: дорога памяти длиною в 80 лет», стартовавшего 9 июля, следуют по маршруту Волгоград - Воронежская область - Тамбов - Рязанская область - Московская область - Москва - Тверская область - Новгородская область - Ленинградская область - Санкт-Петербург. Акция проводится в память об историческом велопробеге, который состоялся в июле-августе 1944 года. Масштабное мероприятие организовано Волгоградским областным Советом ветеранов при поддержке губернаторов Волгоградской области и Санкт-Петербурга и региональных парламентариев. Патриотическая акция проводится в рамках празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, участники проекта «Из Сталинграда в Ленинград: дорога памяти длиною в 80 лет», стартовавшего 9 июля, следуют по маршруту Волгоград - Воронежская область - Тамбов - Рязанская область - Московская область - Москва - Тверская область - Новгородская область - Ленинградская область - Санкт-Петербург. Акция проводится в память об историческом велопробеге, который состоялся в июле-августе 1944 года. Масштабное мероприятие организовано Волгоградским областным Советом ветеранов при поддержке губернаторов Волгоградской области и Санкт-Петербурга и региональных парламентариев. Патриотическая акция проводится в рамках празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Добавим, 12 июля участники велопробега «Из Сталинграда в Ленинград: дорога памяти длиною в 80 лет» проехали 124 километра, а всего за четыре дня с начала патриотической акции – 394 километра. До финиша осталось преодолеть еще 1394 километра пути. Следующая остановка состоится в городе Тамбове.