



В Волгограде Центральный районный суд удовлетворил требования районного прокурора о выплате администрацией города компенсации несовершеннолетней, на которую в сентябре 2023 года в Ворошиловском районе напала беспризорная собака.

– Согласно информации ГУЗ «Поликлиника №4» 5 сентября 2023 года в травмпункт учреждения здравоохранения обратилась несовершеннолетняя в связи с нападением неизвестной собаки. В результате происшествия получена укушенная рана правой голени 2 категории. Сотрудниками медицинского учреждения произведена обработка раны, а также назначен курс антирабической вакцины, – говорится в материалах, размещенных на сайте Центрального райсуда Волгограда. – В результате укусов собаки ребенок перенес физические и нравственные страдания.

Согласно санитарным правилам, регулирование численности безнадзорных домашних и диких животных относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, то есть непосредственно к полномочиям мэрии Волгограда. В связи с этим мать пострадавшей девочки просила выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, а прокуратура Ворошиловского района поддержала требования законного представителя.

Признав вину чиновников (к слову, департамент городского хозяйства возражал против выплаты компенсации), суд счел разумной выплату в размере 30 тысяч рублей. В течение месяца администрация Волгограда может обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему обитания беспризорных собак в поселке Нижний Тракторный в Волгограде. По сведениям Информационного центра СК России, по факту нападений животных на волгоградцев в региональном управлении проводится проверка.