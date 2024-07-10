Общество

Мэрия Волгограда заплатит 30 тысяч за еще одного покусанного собакой ребенка

Общество 10.07.2024 18:24
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10.07.2024 18:24


В Волгограде Центральный районный суд удовлетворил требования районного прокурора о выплате администрацией города компенсации несовершеннолетней, на которую в сентябре 2023 года в Ворошиловском районе напала беспризорная собака.  

Согласно информации ГУЗ «Поликлиника №4» 5 сентября 2023 года в травмпункт учреждения здравоохранения обратилась несовершеннолетняя в связи с нападением неизвестной собаки. В результате происшествия получена укушенная рана правой голени 2 категории. Сотрудниками медицинского учреждения произведена обработка раны, а также назначен курс антирабической вакцины, – говорится в материалах, размещенных на сайте Центрального райсуда Волгограда. – В результате укусов собаки ребенок перенес физические и нравственные страдания.

Согласно санитарным правилам, регулирование численности безнадзорных домашних и диких животных относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, то есть непосредственно к полномочиям мэрии Волгограда. В связи с этим мать пострадавшей девочки просила выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, а прокуратура Ворошиловского района поддержала требования законного представителя. 

Признав вину чиновников (к слову, департамент городского хозяйства возражал против выплаты компенсации), суд счел разумной выплату в размере 30 тысяч рублей. В течение месяца администрация Волгограда может обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. 

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему обитания беспризорных собак в поселке Нижний Тракторный в Волгограде. По сведениям Информационного центра СК России, по факту нападений животных на волгоградцев в региональном управлении проводится проверка. 

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