



10 июля бьёт рекорды по резонансным пожарам. Не успели огнеборцы ликвидировать возгорание в Волгограде и Дубовке, как пламя вспыхнуло теперь в Новоаннинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на региональной трассе 18К-6 в районе хутора Дурновский загорелся многотонный тягач.







- В 11:14 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Новоаннинском районе Волгоградской области. По прибытию личного состава 47 пожарно-спасательной части было установлено, что на автодороге Самойловская-Шумилинская происходит горение кабины автомобиля Scania. Площадь возгорания составила 8 кв. метров, - рассказали журналистам в пресс-службе МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по информации спасателей, горение было ликвидировано в 11:39. Погибших и пострадавших в ЧП нет. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

Фото: сообщество NOVO_TODAY Новоаннинский сегодня в социальной сети «ВКонтакте»