Певица Ханна поздравит волгоградцев с Днем металлурга на фестивале «Сила притяжения»

Общество 10.07.2024 15:39
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10.07.2024 15:39
Волгоград готовится отпраздновать День металлурга, который традиционно отмечается в третье воскресенье июля. Праздничные мероприятия пройдут 20 июля в формате фестиваля РУСАЛа «Сила притяжения».
В парке Аттракционов на Спартановке в 17:00 начнется большая праздничная программа, рассчитанная на детей и взрослых. Гостей ждут конкурсы, викторины, игры, развлечения, живая музыка и танцы.
В концерте примут участие местные музыкальные и танцевальные коллективы. Поздравит металлургов с профессиональным праздником певица Ханна.
Фото пресс-службы РУСАЛА
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