Певица Ханна поздравит волгоградцев с Днем металлурга на фестивале «Сила притяжения»





Волгоград готовится отпраздновать День металлурга, который традиционно отмечается в третье воскресенье июля. Праздничные мероприятия пройдут 20 июля в формате фестиваля РУСАЛа «Сила притяжения».

В парке Аттракционов на Спартановке в 17:00 начнется большая праздничная программа, рассчитанная на детей и взрослых. Гостей ждут конкурсы, викторины, игры, развлечения, живая музыка и танцы.

В концерте примут участие местные музыкальные и танцевальные коллективы. Поздравит металлургов с профессиональным праздником певица Ханна.

Фото пресс-службы РУСАЛА