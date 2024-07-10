В Волжском возводят уникальный скейт-парк в стиле трэш-арт





В городе Волжском в Волгоградской области регоператор «ЭкоЦентр» совместно с проектом «Ultra100» приступили к созданию уникального скейт-парка в стиле трэш-арт. Как сообщает V102.RU, новое место слияния молодежных субкультур, возведенное из переработанных материалов, представят в центральном парке города-спутника уже 3 августа на открытии аутентичного фестиваля.

Как уточнили в компании регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, несколько тонн пластиковых и алюминиевых бутылок превратятся в рампы, перила и фанбоксы для катания на роликах, скейтбордах и BMX-велосипедах.







– Наша компания совместно с «Ultra100» реализует грандиозный проект. Для возведения скейт-парка в стиле «Эко» мы передаем 2 тонны алюминиевых брикетов и 2,5 тонны пластиковых бутылок, отобранных на нашем предприятии. Материал станет основой для скейт-дорожек в этом парке и других элементов для катания, – рассказал начальник службы эксплуатации мусороперерабатывающего комбината Роман Руденко.





Как отмечают организаторы молодежного фестиваля, реализуемый проект совместно с мусороперерабатывающим предприятием станет местом, которое захотят посетить не только жители региона, но и всей России.

– На данной площадке мы возводим первый в регионе проект DIY-парка, в котором даем вторую жизнь отходам и делаем неповторимое место для жителей нашего региона. На месте появятся специальные фигуры для скейтеров и «агрессивных роликов», – пояснил продюсер фестиваля Никита Журавлев.

Сейчас на бетонированной площадке площадью около 300 квадратных метров уже стартовали работы по созданию уникального арт-объекта – спортивной рампы из плавающего транспортного средства, которое со временем пришло в негодность и было списано.