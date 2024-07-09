Трамваи стоят, люди идут своим ходом: на Ангарском оборвали контактные провода

В Дзержинском районе Волгограда из-за происшествия на пересечении ул. Ангарской и Продольной остановилось движение трамваев. Как рассказали читатели ИА «Высота 102», при перевозке торгового павильона водитель КАМЗа задел контактную сеть.

– Немного не рассчитал высоту и задел провода водитель. В итоге произошел обрыв, трамваи стоят, а люди вынуждены покидать вагоны и продолжать путь пешком, – сообщают волгоградцы.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Отметим, что случившееся повлияло на работу трамвайных маршрутов №№2, 10, 5, 12, 7.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»