Качество питьевой воды после взрыва на КНС в Волгограде остается в норме

В Волгограде качество питьевой воды после взрыва на канализационно-насосной станции не изменилось и продолжает соответствовать нормативным показателям. Об этом сообщили 9 июля в лаборатории «Концессий водоснабжения» по итогам проверки.

Отметим, что в социальных сетях появилась информация об ухудшении качества питьевой воды в домах жителей Красноармейского, Кировского и Советского районов. Специалисты не подтверждают эту информацию. Анализ качества воды проводился накануне.

– 8 июля специалисты лаборатории произвели очередной забор воды для исследований с водопроводных очистных сооружений Кировского района (резервуар чистой воды, 2 подъем), обеспечивающих водоснабжение потребителей Красноармейского, Кировского и Советского районов. Результаты лабораторных исследований подтвердили: допустимая микроэлементов и химических веществ находится в норме. Также в питьевой воде не обнаружено бактерий и микробов. Температура и цветность питьевой воды соответствует нормативным показателям (24,0 и 19,9 соответственно), – сообщили в ресурсоснабжающей организации.

При этом отмечается, что с наступлением лета при особенно высоких температурах специалистами Центра воды «Концессий водоснабжения» вводятся дополнительные сезонные меры по улучшению органолептических свойств питьевой воды, а также усиливаются контроль за соблюдением необходимых показателей.

– Эта работа ведется круглосуточно и в ежедневном режиме во всех без исключения районах Волгограда, малейшие отклонения от нормы незамедлительно фиксируются, и специалисты лаборатории предпринимают необходимые меры для исправления ситуации, – уверяют специалисты.

И самое главное, о чем говорят в лаборатории: авария на канализационно-насосной станции, то есть сетях водоотведения, никак не могла повлиять на работу систем водоснабжения и, соответственно, на качество питьевой воды. Тем не менее специалисты Центра воды «Концессий водоснабжения» продолжают круглосуточно отслеживать изменения качества исходной воды.