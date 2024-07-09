В Волгоградской области цены на отдых на благоустроенных турбазах почти сравнялись с расценками на пятизвездочные отели в Турции. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис Яндекс Путешествия, однако это не останавливает жителей в стремлении умчаться от раскаленного зноем асфальта в прохладу леса и водоемов. Пик спроса волгоградцев на отдых в глэмпингах, загородных домах и базах отдыха, а также в отелях с бассейнами вырос почти в полтора раза в последнюю неделю июня, когда в регионе установилась жаркая погода.

По сравнению с июнем-июлем текущего и прошлого годов заметное увеличение бронирований наблюдается именно в эти дни аномальной жары. При этом прошлым летом такого всплеска интереса к загородным комплексам и отелям с бассейном не было.

Самым популярным выбором жителей Волгограда и области, стремящихся к прохладным локациям, стали отели с бассейнами в самом регионе — 63% от общего количества бронирований таких отелей за исследуемый период. В загородных объектах (к ним относятся базы отдыха, дома отдыха, глэмпинги, кемпинги, фермерские хозяйства и турбазы) также наиболее популярны были волгоградские — 98%, соответственно. При этом спросом в обеих категориях пользовались и соседние регионы — Ростовская, Саратовская, Астраханская и Воронежская области и Республика Калмыкия.

Однако цены на вид отдыха, который еще недавно был относительно доступным, поражают воображение.

Средняя цена за ночь в двухместном номере отеля с бассейном или загородного дома у воды составляет 5 500 ₽. По такой цене, например, можно забронировать номер в некоторых пятизвездочных отелях Турции.

Итак, сколько же стоят «прохладительные» поездки за город в различных направлениях?

1. Камышин, реки Волга и Камышинка, Камышинский залив – 3 500 рублей

2. Городищенский район, Цимлянское водохранилище, реки Волга и Дон – 4 543 рублей

3. Новоаннинский, река Бузулук – 7 381 рублей

4. Среднеахтубинский район, река Волга и её рукав Ахтуба – 7 400 рублей

5. Приволжский район (Астраханская область), реки Волга, Болда, Воложка и другие – 8 000 ₽.

Средние цены на отели с бассейнами в Волгоградской области и в других регионах:

1.Волгоградская область – 5 348 рублей

2.Ростовская область – 6 465 рублей

3. Саратовская область – 3 681 рублей

4. Астраханская область – 4 948 рублей

5. Воронежская область – 10 108 рублей

Фото V102.RU