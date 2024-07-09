«Ротор» взял в аренду полузащитника Никиту Плотникова





Никита Плотников сегодня, 9 июля, стал восьмым новичком «Ротора» в летнее межсезонье. Полузащитник перешел в волгоградский клуб из «Краснодара-2» на правах аренды, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.





21-летний футболист в сезоне 21-22 стал чемпионом Юношеской Футбольной Лиги в составе «Краснодара». В Первой лиге Плотников провел 22 матча. Всего на счету игрока 114 встреч за карьеру, один гол и шесть результативных передач. Также опорный полузащитник вызывался в юношескую сборную России до 16 лет.

Напомним, ранее состав сине-голубых пополнили защитники Павел Котов, Андрей Семенов и Максим Швецов, полузащитники Евгений Болотов, Игорь Соколов и Владислав Тюрин и нападающий Владислав Морозов.

Фото: СК «Ротор» / vk.com