В Волгограде ГАИ выясняет обстоятельства массового ДТП на ул. Рабоче-Крестьянской

8 июля в Ворошиловском районе Волгограда сразу четыре легковушки столкнулись на проезжей части ул. Рабоче-Крестьянской. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло в вечерний час пик. Сначала дорогу не поделили Škoda Rapid и Kia Rio, после чего в плотном потоке началась цепная реакция.

- В 17:30 напротив дома №42 по ул. Рабоче-Крестьянская произошло столкновение автомобилей Škoda Rapid и Kia Rio. От удара автомобиль Škoda совершил столкновение с автомобилем Hyundai Creta. В свою очередь, от удара автомобиль Hyundai Creta совершил столкновение с автомобилем Hyundai Getz, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате массового ДТП серьёзные травмы получил водитель автомобиля Škoda. Каретой скорой помощи он был доставлен в одну из ближайших больниц.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области