Общество

В Волгограде продублируют обходной трубопровод для разгрузки взорвавшейся насосной станции

Общество 08.07.2024 16:48
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08.07.2024 16:48


8 июля в Красноармейском районе Волгограда прошло очередное заседание оперативного штаба. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты доложили главе города Владимиру Марченко о планах по строительству второй обводной нитки для разгрузки повреждённых взрывом коммуникаций.



- Новая нитка соединит технически исправные участки коммуникаций в обход поврежденной канализационной насосной станции. Кроме того, она будет оснащена дополнительным насосным оборудованием. Данные мероприятия позволят обеспечить максимально стабильный режим работы временной схемы перекачки поступающих стоков, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

Одновременно эксперты продолжают обсуждать технические детали осушения насосной станции. Сооружение, уходящее сразу на несколько уровней под землю, необходимо освободить от обломков железобетонных конструкций и откачать стоки, после чего удастся получить доступ к машинному отделению, где, предположительно, могут находиться тела погибших работников.

Напомним, взрыв на канализационной насосной станции произошёл 6 июля. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле в Центральном аппарате СК России. По предварительной информации, причиной произошедшего стало несоблюдение техники безопасности при выполнении ремонтных работ.

Фото и видео: администрация Волгограда

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