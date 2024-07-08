В Волгограде продублируют обходной трубопровод для разгрузки взорвавшейся насосной станции





8 июля в Красноармейском районе Волгограда прошло очередное заседание оперативного штаба. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты доложили главе города Владимиру Марченко о планах по строительству второй обводной нитки для разгрузки повреждённых взрывом коммуникаций.





- Новая нитка соединит технически исправные участки коммуникаций в обход поврежденной канализационной насосной станции. Кроме того, она будет оснащена дополнительным насосным оборудованием. Данные мероприятия позволят обеспечить максимально стабильный режим работы временной схемы перекачки поступающих стоков, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

Одновременно эксперты продолжают обсуждать технические детали осушения насосной станции. Сооружение, уходящее сразу на несколько уровней под землю, необходимо освободить от обломков железобетонных конструкций и откачать стоки, после чего удастся получить доступ к машинному отделению, где, предположительно, могут находиться тела погибших работников.

Напомним, взрыв на канализационной насосной станции произошёл 6 июля. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле в Центральном аппарате СК России. По предварительной информации, причиной произошедшего стало несоблюдение техники безопасности при выполнении ремонтных работ.

Фото и видео: администрация Волгограда