В Волгоградской области подвели итоги миграции за период с января по апрель 2024 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, в этом году в регион прибыли на постоянное место жительства 14058 человек, а уехали насовсем 14158 человек. Миграционная убыль составила 100 человек. При этом данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года улучшился. Так, с января по апрель 2023 года миграционная убыль была гораздо больше – 1132 человека.