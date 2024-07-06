Общество 06.07.2024 10:42
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06.07.2024 10:42
В Волгоградской области подвели итоги миграции за период с января по апрель 2024 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, в этом году в регион прибыли на постоянное место жительства 14058 человек, а уехали насовсем 14158 человек. Миграционная убыль составила 100 человек. При этом данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года улучшился. Так, с января по апрель 2023 года миграционная убыль была гораздо больше – 1132 человека.Между тем, в большинстве регионов ЮФО наблюдается прирост населения за счет выбравших их в качестве нового места жительства граждан. По-прежнему лидером по этому показателю является Краснодарский край, где количество жителей увеличилось за счет миграции на 9731 человека. Аутсайдером стала Астраханская область – здесь миграционная убыль достигла 818 человек.
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