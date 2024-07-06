Бродившая 2 недели по Волгограду женщина вернулась домой

Общество 06.07.2024 08:47
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06.07.2024 08:47
Жительница Волжского, которую две недели разыскивали волонтеры, сама вернулась домой. Как рассказали V102.RU поисковики отряда «Оберег», 49-летняя Елена К. ушла из дома еще 24 июня. Ее родные сразу забили тревогу – женщина даже не взяла с собой телефон.
Позднее волжанку видели на Спартановке, затем ее зафиксировали видеокамеры в районе вокзала в Волгограде. В центре города она также заходила в магазины и перекусывала в кафе.К счастью, Елена сегодня под утро вернулась в свою квартиру, где она проживала с мужем и дочерью. Причиной этого поступка волжанки могут быть проблемы с памятью.
Фото «Оберег» VK.com
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