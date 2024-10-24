Общество

Житель Волгоградской области спас свою Toyota Land Cruiser от ареста

Общество 24.10.2024 20:17
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24.10.2024 20:17


Житель Волгоградской области едва не лишился своего внедорожника, игнорируя требование оплатить исполнительский сбор. Как сообщили V102.RU в региональном управлении ФССП, мужчина должен был выплатить крупную сумму в пользу предприятия. Задолженность он погасил, а вот 113 тысяч рублей исполнительского сбора перечислять не торопился.  
По месту регистрации он не проживал, а денег на банковских счетах у него не было.
Но судебному приставу удалось установить новое место жительства должника, где находился принадлежащий ему автомобиль Toyota Land Cruiser.
Только увидев судебных приставов, готовых арестовать транспортное средство, мужчина тут же оплатил исполнительский сбор.



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