Житель Волгоградской области спас свою Toyota Land Cruiser от ареста

Житель Волгоградской области едва не лишился своего внедорожника, игнорируя требование оплатить исполнительский сбор. Как сообщили V102.RU в региональном управлении ФССП, мужчина должен был выплатить крупную сумму в пользу предприятия. Задолженность он погасил, а вот 113 тысяч рублей исполнительского сбора перечислять не торопился.
По месту регистрации он не проживал, а денег на банковских счетах у него не было.
Но судебному приставу удалось установить новое место жительства должника, где находился принадлежащий ему автомобиль Toyota Land Cruiser.
Только увидев судебных приставов, готовых арестовать транспортное средство, мужчина тут же оплатил исполнительский сбор.