Ночные морозы до -5 и дожди прогнозируют в Волгоградской области





В Волгоградскую область снова возвращаются ночные морозы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, в некоторых районах области уже в ночь на 25 октября температура может опуститься до -3 градусов. А 27 октября заморозки будут еще сильнее – до -5.

В Волгограде пока обойдется без минусовых ночных температур. Однако в темное время суток также будет прохладно – не более 4-6 градусов тепла.

Дневные температуры к 27 октября будут постепенно снижаться – от +12 максимальных до +10.

При этом завтра, 25 октября, и 26 октября в Волгоградской области и Волгограде ожидаются небольшие дожди.