В Волгограде завершили реконструкцию коллектора в Советском районе





Специалисты ресурсоснабжающей организации заменили 25-метровый участок трубопровода по улице Крепильной, где чуть больше двух недель назад из-за износа трубы коллектора и последующего размытия грунта образовался провал на автомобильной дороге.

- Железобетонную трубу заменили современной - из полиэтилена низкого давления. Все работы проводились без отключения абонентов, для этого нашими специалистами было разработано особое технологическое решение, - сообщили в организации.

В настоящий момент сотрудники «Концессий водоснабжения» производят обратную засыпку участка песком, затем уложат щебеночный слой, а уже на следующей неделе подрядная организация восстановит асфальтовое покрытие на этом участке. После этого автомобильное движение по улице Крепильной возобновится по всем полосам.