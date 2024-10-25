Волгоградцы глотают пыль от гипсового цеха

В квартирах волгоградцев, а их здесь проживает около 300 человек, все предметы покрыты слоем пыли. «Белый снег» покрывает и всю территорию около дома. Люди неоднократно обращались в администрацию Краснооктябрьского района Волгограда, жилищную инспекцию города, и прочие инстанции. В ответах горожанам подтверждали наличие следов белого порошка вокруг дома, но ссылались на отсутствие возможности проникнуть внутрь помещения для проверки.
Согласно открытым данным, в многоквартирном доме располагается фирма «АртГипс». С просьбой проверить ее деятельность в связи с угрозой жизни и здоровью проживающих здесь людей и обратились активисты ОНФ в контролирующие органы.
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