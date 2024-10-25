Волгоградцы глотают пыль от гипсового цеха





Прокуратуру, управление Роспотребнадзора и администрацию Волгограда просят провести проверку по факту работы расположенного в жилом доме гипсового цеха. Как рассказали активистам ОНФ волгоградцы, проживающие в доме 18/3 по ул. Хользунова, они уже 5 лет бьются за закрытие цеха, от пыли которого задыхаются люди и выходит из строя техника, передает V102.RU. Прокуратуру, управление Роспотребнадзора и администрацию Волгограда просят провести проверку по факту работы расположенного в жилом доме гипсового цеха. Как рассказали активистам ОНФ волгоградцы, проживающие в доме 18/3 по ул. Хользунова, они уже 5 лет бьются за закрытие цеха, от пыли которого задыхаются люди и выходит из строя техника, передает V102.RU.

Грохот от выбивания из форм готовых изделий мешает жить и ранним утром и поздним вечером. Из-за гипсовой пыли обостряются легочные заболевания, забиваются вытяжки и портятся электроприборы.В квартирах волгоградцев, а их здесь проживает около 300 человек, все предметы покрыты слоем пыли. «Белый снег» покрывает и всю территорию около дома. Люди неоднократно обращались в администрацию Краснооктябрьского района Волгограда, жилищную инспекцию города, и прочие инстанции. В ответах горожанам подтверждали наличие следов белого порошка вокруг дома, но ссылались на отсутствие возможности проникнуть внутрь помещения для проверки.Согласно открытым данным, в многоквартирном доме располагается фирма «АртГипс». С просьбой проверить ее деятельность в связи с угрозой жизни и здоровью проживающих здесь людей и обратились активисты ОНФ в контролирующие органы.