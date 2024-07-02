Жара до +41 продержится в Волгоградской области до 5 июля

Общество 02.07.2024 17:45
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02.07.2024 17:45
Аномальная жара до +41 градуса задержится в Волгоградской области до конца рабочей недели. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, до 5 июля в некоторых районах региона столбик термометра будет держаться на этой опасной отметке. Волгоградцам повезет чуть больше – в областном центре будет не выше +38, однако для многих жителей и такая температура невыносима.
Ранее, напомним, в ГУ МЧС по Волгоградской области обратились к волгоградцам с просьбой беречь себя и не подвергать здоровье угрозам из-за перегрева на токсичном солнце. Так, в разгар дня не рекомендуется выходить из дома – жару лучше пережить в помещении с кондиционером. В случае необходимости при перемещении нужно искать тень, а также носить светлую закрытую одежду и пить много жидкости.
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