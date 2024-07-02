Форвард Михаил Агеев остается в «Роторе» до конца сезона





Нападающий «Ротора» Михаил Агеев сегодня, 2 июля, продлил контракт с сине-голубыми до конца сезона 24-25, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Агеев перешел в волгоградскую команду в сентябре прошлого года. Форвард за 20 проведенных матчей забил три гола и отметился двумя результативными передачами. 22-летний футболист отличился и в гостевой стыковой встрече за выход в Первую лигу против «Новосибирска», которая завершилась вничью — 1:1. В ответном поединке Агеев поучаствовал в победе над тем же соперником со счетом 3:1, отдав голевой пас на Илью Сафронова. Михаил в данный момент готовится с «Ротором» к старту в чемпионате на предсезонных сборах в Подмосковье.

Отметим, что ранее волгоградский клуб продлил договоры с Дмитрием Прищепой, Вадимом Аверкиевым и Юрием Завезёном.

Фото СК «Ротор» VK.com