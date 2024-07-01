В РПН вновь призывают волгоградцев соблюдать меры предосторожности во время выезда на природу, где опасность получить укус клеща увеличивается.
Общество 01.07.2024 19:48
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01.07.2024 19:48
В РПН вновь призывают волгоградцев соблюдать меры предосторожности во время выезда на природу, где опасность получить укус клеща увеличивается.
В Волгоградской области за последние две недели выросло количество заразившихся иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ). Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, в регионе зафиксированы уже три подобных случаев. Также один человек заболел Крымской геморрагической лихорадкой. По данным на 10 июня в регионе были зарегистрированы один случай заболевания КГЛ и один – ИКБ.Напомним, эти опасные инфекции передаются через укусы клещей. С начала сезона количество лиц, обратившихся в медицинские организации области по поводу укусов клещей, выросло до 1581 человека, среди них - 570 детей.
В РПН вновь призывают волгоградцев соблюдать меры предосторожности во время выезда на природу, где опасность получить укус клеща увеличивается.
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