



Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение в отношении 49-летнего жителя региона. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина организовал подделку разрешительных документов и справок, необходимых для проживания в стране 325 иностранцев.

– Обвиняемый, являясь организатором преступной группы, совместно с восемью сообщниками в период с января 2019 года по июнь 2020 года организовал незаконное пребывание в Российской Федерации 325 иностранных граждан посредством изготовления поддельных миграционных документов и предоставления фиктивных сертификатов о знании русского языка, – рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Во время следственных действий вину в содеянном обвиняемый полностью признал и заключил с правоохранителями соглашение о сотрудничестве.

Отметим, в рамках ч. 2 ст. 322.1 УК РФ главарю ОПГ грозит лишение свободы на срок до 7 лет.