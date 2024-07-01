Общество

В Волгограде осудят главаря ОПГ, организовавшего проживание 325 мигрантов

Общество 01.07.2024 17:35
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01.07.2024 17:35


Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение в отношении 49-летнего жителя региона. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина организовал подделку разрешительных документов и справок, необходимых для проживания в стране 325 иностранцев.

– Обвиняемый, являясь организатором преступной группы, совместно с восемью сообщниками в период с января 2019 года по июнь 2020 года организовал незаконное пребывание в Российской Федерации 325 иностранных граждан посредством изготовления поддельных миграционных документов и предоставления фиктивных сертификатов о знании русского языка, – рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Во время следственных действий вину в содеянном обвиняемый полностью признал и заключил с правоохранителями соглашение о сотрудничестве.

Отметим, в рамках ч. 2 ст. 322.1 УК РФ главарю ОПГ грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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