В Волгограде 30 июня простятся с замдиректора лицея №5 Мариной Шилиной





В Волгограде стала известна дата прощания с заместителем директора лицея №5 им. Ю.А. Гагарина Мариной Евгеньевной Шилиной. Как сообщила ИА «Высота 102» дочь педагога, траурная церемония состоится 30 июня в похоронном доме на ул. Землячки, 74 в 11.00.

Напомним, Марина Евгеньевна скоропостижно ушла из жизни накануне. Педагогу стало плохо в ходе торжественного вручения аттестатов выпускникам лицея в театре музыкальной комедии.

Многочисленные ученики Марины Шилиной сегодня скорбят вместе с ее родными.

Марина Евгеньевна Шилина – выпускница Волгоградского государственного института физической культуры. Свою трудовую деятельность начала в 1984 году в должности тренера-преподавателя Спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2. С лицеем № 5 она связала свою судьбу в 1992 году, поступив на должность учителя физической культуры. В течение 20 лет занималась воспитательной работой в качестве заместителя директора.

– Марина Евгеньевна внесла большой личный вклад в деятельность лицея и систему образования города-героя Волгограда в целом. Ученики Марины Евгеньевны неоднократно становились победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, успешно сдавали нормативы Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Спортивные юношеские команды лицея по баскетболу под руководством Марины Евгеньевны являются победителями Южного Федерального округа чемпионата «Локобаскет-Школьная лига» и вошли в десятку сильнейших команд России, – перечисляют сегодня коллеги Марины Евгеньевны. – В работе ее всегда отличал творческий подход и умение предложить оригинальную идею для любого мероприятия, организуемого в лицее. Все, кто знал и любил Марину Евгеньевну, говорят о ее искренности и душевной доброте.

Труд Марины Шилиной отмечен многочисленными наградами: Почетными грамотами Волгоградской городской Думы, комитета по образованию Волгоградской области, Губернатора Волгоградской области, Министерства образования и науки Российской Федерации, Памятным знаком Губернатора Волгоградской области «75 лет Победы в Сталинградской битве», Памятным знаком «За участие в проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгоградской области».

В 2012 году Марине Евгеньевне было присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации». В 2013 году вошла в число победителей конкурса лучших учителей Российской Федерации.