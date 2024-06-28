Андрею Бочарову в Волгограде явили золото сарматов

Артефакты из захоронений сарматской знати, обнаруженные в 2023 году в промзоне Заволжья, предстанут перед жителями и гостями Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, новая экспозиция «Золотая кладовая. Сокровища древних степей» подготовлена в краеведческом музее. Первыми с уникальной коллекцией ознакомились губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и участники молодежного фестиваля #ТриЧетыре.

- Сегодняшняя выставка — первая такого масштаба за всю историю Волгоградской области. Мы еще в прошлом году определились и очень хотели, чтобы она прошла именно в дни волгоградского молодежного фестиваля #ТриЧетыре. И это удалось сделать, - отметил глава региона.





Самые древние экспонаты выставки датируются IV веком до н. э. Особое внимание привлекают предметы сарматской знати: гривны, поясные пряжки, кинжал, уникальный мужской браслет. Здесь же выставлены и другие находки сарматского периода из фондов музея, а также находки периода поздних кочевников, Золотой Орды, оружие 18-20 веков.

В настоящее время в музейную экспозицию переданы порядка 85% обнаруженных в прошлом году, изученных и отреставрированных древностей. На завершение исследований необходимо еще порядка года.





Андрей Бочаров акцентировал важность того, что первыми эту уникальную выставку увидит молодежь.

– Нужно передать последующим поколениям месседж, посыл, что мы – часть огромной цивилизации, часть большой истории. Мы никогда не должны вычеркивать часть своей истории, нравится она нам или нет. Это приводит к тяжелым последствиям, теряется связь поколений, и вместо настоящей истории начинается поиск подмены, — подчеркнул Андрей Бочаров и привел в пример события на Украине.





Добавим, жители и гости Волгоградской области смогут посетить выставку уже со 2 июля.





Фото сайта администрации Волгоградской области