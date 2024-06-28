Общество

В Волгограде школьница написала письмо Герою России Андрею Бочарову

Общество 28.06.2024 12:14
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28.06.2024 12:14


В Волгоградской области школьники написали трогательные письма героям. В конкурсе «Письмо герою» в рамках социально значимого проекта «Подвигом славны мои земляки», по информации регионального отделения Детского фонда, приняли участие более 50 ребят.  По итогам отбора лучшими признаны 13 работ, которые опубликованы в последнем номере литературного журнала «Слово – детям», которое издает фонд в регионе. 

– Трогательные письма школьников адресованы героям как времен Великой Отечественной войны, так и современности, – рассказали в Детфонде. – Среди адресатов оказался и губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. 


Письмо губернатору Волгоградской области адресовала ученица школы № 54 Сафина Габидулина, которая в этом году закончила третий класс. Юная волгоградка объяснила, почему выбрала именно Андрея Бочарова в качестве своего адресата: 

– Я долго думала, кому из героев адресовать письмо. Ведь герой – это человек, порой ценю своей жизни спасает других людей, ради мира жертвует собой. Герой совершает благородные поступки, это очень мужественный, храбрый и добрый человек. Я заметила, что наш родной Волгоград с каждым годом становится все краше и краше. Мама рассказала мне, что все изменения в нашем городе и области происходят благодаря губернатору Андрею Ивановичу Бочарову. В интернете я прочитала, что Андрей Иванович за проявленное мужество и героизм удостоен звания Героя Российской Федерации. С мамой мы написали стихотворение о Герое России, который живет среди нас. 

Еще один ученик школы № 54 в свое письмо адресовал композитору Александре Пахмутовой. Артем Смолин рассказал, что занимается в музыкальной школе и поэтому с большим удовольствием недавно посетил выставку, посвященную прославленной землячке. В своем эмоциональном повествовании школьник назвал Александру Николаевну «супергероем», поскольку ее труды отмечены высокими государственными наградами. Нашлось место в этом письме и откровениям: 

– Александра Николаевна, хочу Вам  признаться: поначалу я ходил в музыкальную школу с небольшим интересом... но когда на второй год обучения я выступал на отчетном концерте и получил похвалу директора музыкальной школы, я понял, что учусь не просто играть на гитаре – я учусь искусству, которое способно  развеселить человека и даже исцелить человеческую душу! 


А вот ученик первого класса из школы №33 Дзержинского района адресовал свое письмо участнику специальной военной операции.

– Недавно я участвовал в концерте для раненых бойцов в госпитале и видел воинов, несломленных духом, – поделился Максим Оглодин. – Спасибо тебе за мирное небо! Желаю сил и крепкого здоровья! Возвращайся скорее домой к родным и близким.


Старт проекта «Подвигом славны мои земляки» был дан Волгоградским отделением Детфонда осенью 2023 года. Его основу составил масштабный региональный конкурс, посвященный защитникам Отечества, рожденным или проживавшим в Волгоградском крае. Конкурс объединил порядка 2500 школьников со всех городских округов и районов Волгоградской области. Ребята соревновались в четырех номинациям: «Стихи», «Рисунки», «Литературные работы» и «Видео». Победителями и лауреатами стали более 320 человек, которые получили почетные грамоты, подарки и денежные премии.

Этим летом в рамках патриотического проекта Детского фонда школьники из нескольких образовательных учреждений Волгограда побывали с экскурсиями в музее-панораме «Сталинградская битва» и в музее «Россия — моя история».

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