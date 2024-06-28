В Волгограде в массовом ДТП на ул. Исторической пострадал годовалый ребенок

27 июня в Дзержинском районе Волгограда произошло массовое ДТП с участием трех иномарок. Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение случилось в утренний час пик на проезжей части ул. Исторической.
- В 09:20 напротив дома № 130 на ул. Исторической произошло столкновение автомобилей Ford Focus, Volkswagen и Mazda, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Отметим, обстоятельства ДТП уточняются правоохранителями. В результате массовой аварии пострадал годовалый ребенок. По информации ГАИ, он был доставлен в одну из волгоградских больниц.