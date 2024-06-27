Андрей Бочаров предложил назвать Царицыным часть Волгограда

Общество 27.06.2024 21:26
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27.06.2024 21:26
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на открытии фестиваля #ТриЧетыре предложил создать на острове Сарпинский новую административно-территориальную единицу. Новый район могут назвать первым именем города — Царицын, сообщили V102.RU в администрации региона.- На острове Сарпинский была сторожевая застава, которая обороняла земли и водные пути. Затем застава переместилась на правый берег Волги, где был образован Царицын. Конечно, когда мы рассматриваем проект острова Сарпинского, мы не можем не окунуться в историю нашей легендарной земли. Я предлагаю, учитывая масштабность и амбициозность проекта по созданию на системе островов современной инфраструктуры, образовать отдельное административно-территориальное объединение в составе Волгограда на этой территории и дать ему историческое название — Царицын, - заявил Андрей Бочаров.
Напомним, обустройство туристической инфраструктуры на Сарпинском вошло в 10-летнюю программу развития Волгограда. Также на встрече с молодежью Андрей Бочаров подтвердил планы властей в части организации в областном центре Центра поддержки молодежных инициатив и детско-юношеского туризма; развитии молодежного оборонно-спортивного лагеря «Авангард» на площадке «Юного Ястреба» и строительства межуниверситетского студенческого кампуса. Андрей Бочаров напомнил и об обустройстве сквера, посвященного новым регионам России, и развитии поймы Царицы.
Фото администрации Волгоградской области
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