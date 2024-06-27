РПН помог вернуть волгоградке деньги за скрипучий диван

Общество 27.06.2024 09:02
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27.06.2024 09:02
Дзержинский районный суд Волгограда удовлетворил иск управления Роспотребнадзора, который встал на сторону женщины, купившей бракованный диван. Как рассказали V102.RU в РПН, волгоградка
в феврале 2023 года приобрела в магазине диван «Куб», у которого в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки. У товара имеется дефект — скрип подлокотника.
Недостаток не был исправлен продавцом, тогда обладательница скрипучего дивана потребовала вернуть деньги за товар. Но продавец ответил отказом, аргументировав тем, что заявленный дефект может быть устранен посредством усиления конструкции нестандартного подлокотника.
Спор продавца и покупателя разрешила экспертиза, назначенная в ходе рассмотрения иска. Эксперты признали наличие в товаре недостатков производственного характера, устранение которых требует внесение изменений в конструкцию дивана.
Суд принял решение о частичном удовлетворении требований истца и постановил расторгнуть договор купли-продажи, возвратить потребителю денежные средства, внесенные за оплату товара в сумме 38000 рублей, взыскать убытки в сумме 1200 рублей, неустойку за нарушение срока удовлетворения требований потребителя в сумме 85 тысяч рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами - еще почти 3 тысячи рублей. Также в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в сумме2000 рублей. Продавец заплатит и штраф – 50 тысяч. Общая сумма взысканных средств составила более 179 тысяч рублей.
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