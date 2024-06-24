Волгоградцев в ЦПКиО приучат убирать вонючие кучки

В Центральном парке культуры и отдыха появились диспенсеры для собаководов и их питомцев. Совершенно бесплатно хозяева четвероногих смогут взять в ЦПКиО бумажный пакет и картонный совочек, чтобы правильно утилизировать оставленные собаками кучки. По сути, сообщает ИА «Высота 102», парк в центре Волгограда стал первым местом в городе, где появились подобные устройства для владельцев собак.

– Территория ЦПКиО является популярным местом для отдыха волгоградцев, в том числе горожане часто прогуливаются в парке с собаками. Решение об установке диспенсеров принято по результатам опросов, проводимых парком среди гуляющих горожан – владельцы питомцев предложили такой вариант усовершенствования инфраструктуры парка, – рассказали в пресс-службе парка.

В общей сложности на территории ЦПКиО установили 10 металлических диспенсеров вдоль главных и второстепенных прогулочных зон: около входной группы, вдоль главной аллеи, на зеленых зонах рядом с аттракционами «Стеклянная карусель», «Мельница» и т.д.