Общество

«Звонили и в 112»: на улицах Волгограда остается лесоповал после урагана

Общество 23.06.2024 11:26
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23.06.2024 11:26


Жители Волгограда не могут дождаться, когда власти вывезут с улиц города поваленные деревья. Как рассказали V102.RU горожане, проживающие на улице 1-й Конной армии в Краснооктябрьском районе города, еще в пятницу сильный ветер около дома №16 свалил дерево прямо на проезжую часть – лишь чудом никто не пострадал.
- Движение до сих пор перекрыто, водители вынуждены объезжать этот участок по другим улицам, - рассказали волгоградцы. – При этом рядом находится детский реабилитационный центр, сюда часто приезжают скорые.
По словам читателей информагенства, о случившемся они уже сообщили в администрации Волгограда и Краснооктябрьского района и даже отправили фото сваленного дерева. Но реакции не последовало. Тогда волгоградцы позвонили на 112. Однако до сих пор дерево не убрали.

О похожей ситуации рассказали и жители улицы Библиотечная. Около дома №15 рухнувшее дерево также перекрыло внутриквартальную дорогу. Происшествие случилось около подъезда многоэтажки - это чудо, что рядом никого не было. Дерево убрали сегодня, когда материал готовился к выходу.
Фото читателей V102.RU

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