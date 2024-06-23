



Жители Волгограда не могут дождаться, когда власти вывезут с улиц города поваленные деревья. Как рассказали V102.RU горожане, проживающие на улице 1-й Конной армии в Краснооктябрьском районе города, еще в пятницу сильный ветер около дома №16 свалил дерево прямо на проезжую часть – лишь чудом никто не пострадал. Жители Волгограда не могут дождаться, когда власти вывезут с улиц города поваленные деревья. Как рассказали V102.RU горожане, проживающие на улице 1-й Конной армии в Краснооктябрьском районе города, еще в пятницу сильный ветер около дома №16 свалил дерево прямо на проезжую часть – лишь чудом никто не пострадал.





О похожей ситуации рассказали и жители улицы Библиотечная. Около дома №15 рухнувшее дерево также перекрыло внутриквартальную дорогу. Происшествие случилось около подъезда многоэтажки - это чудо, что рядом никого не было. Дерево убрали сегодня, когда материал готовился к выходу.

О похожей ситуации рассказали и жители улицы Библиотечная. Около дома №15 рухнувшее дерево также перекрыло внутриквартальную дорогу. Происшествие случилось около подъезда многоэтажки - это чудо, что рядом никого не было. Дерево убрали сегодня, когда материал готовился к выходу.

Фото читателей V102.RU



- Движение до сих пор перекрыто, водители вынуждены объезжать этот участок по другим улицам, - рассказали волгоградцы. – При этом рядом находится детский реабилитационный центр, сюда часто приезжают скорые.По словам читателей информагенства, о случившемся они уже сообщили в администрации Волгограда и Краснооктябрьского района и даже отправили фото сваленного дерева. Но реакции не последовало. Тогда волгоградцы позвонили на 112. Однако до сих пор дерево не убрали.