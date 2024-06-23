По словам читателей информагенства, о случившемся они уже сообщили в администрации Волгограда и Краснооктябрьского района и даже отправили фото сваленного дерева. Но реакции не последовало. Тогда волгоградцы позвонили на 112. Однако до сих пор дерево не убрали.
Общество 23.06.2024 11:26
0
23.06.2024 11:26
По словам читателей информагенства, о случившемся они уже сообщили в администрации Волгограда и Краснооктябрьского района и даже отправили фото сваленного дерева. Но реакции не последовало. Тогда волгоградцы позвонили на 112. Однако до сих пор дерево не убрали.
Жители Волгограда не могут дождаться, когда власти вывезут с улиц города поваленные деревья. Как рассказали V102.RU горожане, проживающие на улице 1-й Конной армии в Краснооктябрьском районе города, еще в пятницу сильный ветер около дома №16 свалил дерево прямо на проезжую часть – лишь чудом никто не пострадал.- Движение до сих пор перекрыто, водители вынуждены объезжать этот участок по другим улицам, - рассказали волгоградцы. – При этом рядом находится детский реабилитационный центр, сюда часто приезжают скорые.
По словам читателей информагенства, о случившемся они уже сообщили в администрации Волгограда и Краснооктябрьского района и даже отправили фото сваленного дерева. Но реакции не последовало. Тогда волгоградцы позвонили на 112. Однако до сих пор дерево не убрали.
О похожей ситуации рассказали и жители улицы Библиотечная. Около дома №15 рухнувшее дерево также перекрыло внутриквартальную дорогу. Происшествие случилось около подъезда многоэтажки - это чудо, что рядом никого не было. Дерево убрали сегодня, когда материал готовился к выходу.
Фото читателей V102.RU
«Она уже забегает во дворы»: дикая лиса напугала жителей центра Волгограда23.06.2024 13:26
Общество 23.06.2024 13:26
«Завлекают легкими деньгами»: кто такие дропперы, и как поневоле не стать соучастником преступления23.06.2024 11:47
Общество 23.06.2024 11:47
«Ждем жертв?»: в Волгограде деревья закрыли светофор23.06.2024 10:49
Общество 23.06.2024 10:49
Китайцы опробовали экстрим-аттракцион в Волгограде23.06.2024 10:31
Общество 23.06.2024 10:31
«Малина по цене мяса?»: волгоградцев изумили цены на ягоды23.06.2024 09:02
Общество 23.06.2024 09:02
В Волгоградской области задержатся прохлада и дожди23.06.2024 07:38
Общество 23.06.2024 07:38
«Кто-то ошибается, а я мучаюсь»: 67-летную волгоградку второй раз оставили без денег из-за долгов «двойника»22.06.2024 20:05
Общество 22.06.2024 20:05
«Как ветер – так все искрит и моргает»: жители жалуются на перебои со светом на юге Волгограда22.06.2024 19:08
Общество 22.06.2024 19:08
«Прыжки стали лекарством для тела и души»: известный спортсмен - об отказе парашюта, экстремальных приземлениях и зависимости от адреналина22.06.2024 12:24
Общество 22.06.2024 12:24
Под Волгоградом молочная ферма выплатит 425 тыс. рублей за нападение коровы на сотрудницу22.06.2024 09:01
Общество 22.06.2024 09:01
Гидрометцентр увидел пять опасных погодных явлений в Волгоградской области22.06.2024 08:01
Общество 22.06.2024 08:01
Губернатор Волгоградской области почтил память защитников Отечества21.06.2024 23:36
Общество 21.06.2024 23:36
Аттракцион с непредсказуемой траекторией подсветили в Волгограде21.06.2024 21:47
Общество 21.06.2024 21:47
В Волгограде пройдет памятная акция «Завтра была война…»21.06.2024 21:00
Общество 21.06.2024 21:00
Волгоградцам предложили забыть о скоростном трамвае и одной остановке21.06.2024 20:43
Общество 21.06.2024 20:43