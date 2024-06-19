В Волгограде пожарные проведут учения на станциях подземки





На территории Волгоградского метротрама пройдут пожарно-тактические учения 21 июня. Как сообщили V102.RU в региональном главке МЧС, для тренировки пожарные задействуют подземную станцию «Площадь Ленина» и выход к наземной станции «ТРК Европа».

С 7 утра и до 8:30 возле станций ожидается большое количество спецтехники и личного состава пожарных подразделений. В региональном управлении просят местных жителей не беспокоиться.

– Просим жителей близлежащих домов и горожан не волноваться, соблюдать спокойствие, не допускать паники и с пониманием отнестись к проведению учений. Мероприятие плановое, – обратились в пресс-службе МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области