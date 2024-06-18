Волгоградцев предупредили о смертельных опасностях в городских фонтанах

Управление Роспотребнадзора 18 июня предостерегло жителей Волгограда от купания в городских фонтанах. По убеждению специалистов, такое мероприятие может оказаться не только опасным, но и фатальным для волгоградцев.

– В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется нечасто, и, кроме того, не очищается и не обеззараживается по требованиям, предъявляемым к бассейнам, – объясняют специалисты. – При этом в летний зной в фонтанах любят купаться животные и птицы, которые могут быть носителями массы инфекций. А высокая температура воздуха летом способствует размножению микроорганизмов. Развлечение в фонтане может закончиться острыми кишечными и респираторными инфекциями, конъюнктивитом. Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

Также, напоминают в Роспотребнадзоре, под толщей воды в фонтах могут находиться трубы, насосы и светильники, зацепившись за которые, можно упасть.

– Кроме того, можно получить и электротравму, так как к фонтанам часто подведены различные коммуникации и подсветки, – предупреждают в РПН.

Ранее в интервью ИА «Высота 102» инфекционист Ольга Черняева рассказала о рисках купания в грязной воде.