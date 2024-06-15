Общество

От стандартной дизентерии до смертельной холеры: инфекционист рассказала о рисках купания в грязной воде

Общество 15.06.2024 18:42
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15.06.2024 18:42


Летом хрестоматийная ситуация «Упал, очнулся, гипс» может претерпеть изменения. Например, вот так: Купался, глотнул воды - кишечная инфекция. Какие опасности таят загрязненные водоёмы, корреспонденты ИА «Высота102» спросили у врача-инфекциониста Ольги Чернявской

В загрязненных прудах и озерах волгоградцы могут поймать целый букет заболеваний – от классической дизентерии до смертельно опасной холеры. Механизм заражения крайне прост - заглатывая даже небольшое количество грязной воды, ныряльщики запускают инфекцию в свой организм.


- Купание в открытых водоемах может обернуться попаданием в организм кишечных инфекций. Они бывают очень серьезными – например, холера, и менее опасными, но сопровождающимися тяжелым течением. Даже весьма стандартные дизентерия, сальмонеллез или энтеровирусные инфекции порой вызывают серьезные осложнения, - комментирует заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ. – Эти заболевания поражают желудочно-кишечный тракт и проявляются тошнотой, рвотой, расстройством стула.


На берегу прудов и озёр волгоградцы могут застать классическую летнюю пастораль - стадо коров неспешно прогуливается вдоль берега, а иногда и заходит в воду. Красивая картина, не правда ли? Однако наблюдать за ней врачи советуют со стороны. 

- Если рядом с прудом пасут животных, и их испражнения попадают в воду, возрастает риск заражения лептоспирозом. Оно проявляет себя интоксикационным синдромом, сильными болями в мышцах и поражением почек, печени и центральной нервной системы. А в водоемах, где купаются утки и гуси, можно подхватить паразитарные заболевания. Например, гельминты. Их церкарии попадают в кожу и вызывают сильный зуд, - объясняет Ольга Чернявская. - К слову, кишечная инфекция в разных случаях проявляет себя совершенно по-разному. При дизентерии чаще всего поражается толстый кишечник - у человека появляется кашицеобразный стул с примесями слизи или крови,  поднимается температура. А в 10% случаев он затрагивает тонкий кишечник, и тогда у пациентов начинается обильный жидкий стул без каких-либо примесей. 


Первый совет от инфекциониста может вызвать вопросы у горожан, которые не избалованы официальными пляжами. И все же факт остается фактом - не стоит купаться там, где это не разрешено. 

- Купание может быть запрещено по самым разным причинам - плохое дно, сильное течение, воронки, грязная вода. А, может быть, в этой самой воде выявлен холерный вибрион. По этой причине так важно не нарушать запретов, - настаивает инфекционист. - Выбирая место для отдыха, стоит отдавать предпочтение водоемам с чистой проточной водой. При купании желательно не глотать воду. И, конечно, не стоит мыть в реке фрукты и овощи. Для этого на природу стоит взять бутилированную воду. 

А если избежать неприятных последствий все же не удалось? В этом случае волгоградцам советуют не заниматься самолечением, перебирая все возможные диагнозы в интернете и попутно забрасывая в себя горсти лекарств. 

- Пациентам сложно оценить свое состояние и понять, с чем именно оно связано. Та же тошнота, рвота и боли в животе могут быть признаком кишечной инфекции, а могут сигнализировать об аппендиците. Поэтому я рекомендую не тратить время на отыскивание диагнозов в интернете и сразу же обращаться за помощью врача - прийти в поликлинику или вызвать скорую помощь, - отмечает Ольга Чернявская. - Ни в коем случае не нужно бесконтрольно принимать антибиотики или подключать к лечению препараты, останавливающие диарею. Диарея остановится, а вот токсины продолжат всасываться. Чтобы не допустить обезвоживания, с появления первых симптомов следует пить воду, минералку без газа или водно-солевые растворы. 


По мнению Ольги Чернявской, волгоградцам не стоит недооценивать «силы» кишечных инфекций. При несвоевременном лечении любая из них может привести к весьма плачевным последствиям. 

- Любая болезнь может быть опасна для человека. Безусловно, список самых серьёзных возглавляет холера - ее, к счастью, в Волгоградской области не регистрировали уже более полувека. Но даже обычный сальмонеллез может закончиться смертью пациента. Дети из-за несовершенства барьеров защиты подвержены инфекциям сильнее взрослых. Но риски осложнений сохранятся и у взрослых людей. Тем более, у пациентов с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Повторюсь, что при появлении симптомов болезни не стоит тянуть время и надеяться на «авось». Чем быстрее человек обратиться за помощью, тем быстрее и легче он пойдет на поправку.

Автор Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»

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